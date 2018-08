Doppler/Horst & Winter/Hörl in Moskau draußen!

Kein guter Tag für die rot-weiß-roten Beachvolleyballer beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau: Während für die Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst in der ersten K.-o.-Runde das Aus kam, schieden Tobias Winter/Julian Hörl überhaupt als Gruppenletzte ohne einen Sieg aus. In ihrem zweiten Spiel unterlagen sie den Schweizern Nico Beeler/Marco Krattiger 1:2 (19,-19,-7).