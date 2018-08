Verkehrsrowdy (15) mit Auto gegen Mauer gekracht

Gegen 4 Uhr früh bemerkten Polizisten das waghalsige und lärmreiche Fahrmanöver des Lenkers, der danach in Richtung Altmannsdorf weiterfuhr. Sofort nahmen sie die Verfolgung auf und versuchten, den Fahrer zu stoppen. Bei der Altmannsdorfer Straße versuchte der Flüchtende, seine Verfolger abzuschütteln, bog „schlagartig mit hoher Geschwindigkeit nach links in die Zöppelgasse ein“, so die Polizei - und ignorierte auch an dieser Kreuzung die rot leuchtende Ampel.