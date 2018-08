SPÖ-Sommergewitter oder Beginn der Obmann-Debatte?

„Bei der Nationalratswahl 2008 und 2013 konnte Werner Faymann souverän die Mehrheit erringen. Es wird Zeit, die SPÖ wieder derart erfolgreich an die Spitze zu führen“ - mit diesem Nostalgie-Tweet in der Nacht auf Donnerstag überraschte der Wiener SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch. Immerhin klingt bei dem am Mittwochabend getippten Social-Media-Beitrag doch einiges an Kritik am aktuellen Obmann Christian Kern mit. Christian Deutsch ist einer der engsten Berater des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig - er hat mit seiner offenen Kritik an Michael Häupl auch dessen Rückzug aus der Politik ziemlich beschleunigt.