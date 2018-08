Olympionikin Kerstin Frank beendet Karriere

„Und ich habe Ansprüche an mich selbst, will nicht schlechter werden“, sagt die Wienerin. Die national eine Klasse für sich war, sieben Staatsmeistertitel, sechs davon in Serie, einfuhr, Österreich bei vielen Großereignissen, auch Olympia 2014, vertrat. „Ich habe aus den Bedingungen das Beste herausgeholt“, ist sie sicher. Und gibt ihr Wissen jetzt als Trainerin weiter: „Weil Sport wichtig ist, jede Minute in der Halle hat mich auch als Mensch reifen lassen!“