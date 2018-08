Österreicher mischen 2. deutsche Bundesliga auf

Ganze 17 Österreicher sind aktuell in Deutschlands zweiter Bundesliga engagiert - damit stellt Österreich sogar die meisten Legionäre. Einige konnten sich in der ersten Runde bereits in die Torschützenliste eintragen, so auch einer der drei Neuzugänge in Deutschland. Die Salzburg-Leihgabe Mathias Honsak traf beim Debüt für Holstein Kiel.