Charity-Tour: Biker geben für kranke Kinder Gas

Tourstopps in mehreren Städten geplant

Bis 15. August werden die Biker Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Tirol, Salzburg und Oberösterreich abklappern. Bei den Stopps in Salzburg und Schladming werden die Ex-Skifahrer Reinfried Herbst und Klaus Kröll erwartet, in Graz ist etwa der Schauspieler Wolfgang Fierek am Start. In Ried tritt Harry Prünster mit seiner Band auf. Im vergangenen Jahr wurden 55 Projekte rund um die Erkrankung Muskeldystrophie mit insgesamt 270.000 Euro unterstützt.