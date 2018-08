Britische Formel 3: Pilotin schreibt Geschichte!

Chadwick wurde 2015 die jüngste Siegerin in der GT-Kategorie (britische Tourenwagen-Meisterschaften). Seit 2017 ist sie in der Formel 3, in der sie ihre erste Saison auf Platz 9 beendete. Heuer konnte sie schon im sechsten Rennen ihren ersten Sieg einfahren. Auf dem Podest stand sie schon nach dem ersten Rennen.