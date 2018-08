Neue Weltrekorde durch Peaty und Kolesnikow

Die zweite Finalsession der Schwimm-Europameisterschaften auf der Langbahn in Glasgow hat am Samstag die ersten beiden Weltrekorde dieser Titelkämpfe gebracht. Der britische Lokalmatador Adam Peaty hatte zunächst seine zwei Jahre alte Bestmarke über 100 m Brust um 13/100 auf 57,00 Sekunden gedrückt, ehe der erst 18-jährige Russe Kliment Kolesnikow über 50 m Rücken in 24,00 gewann.