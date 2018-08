Seidl/Waller gegen US-Topduo out

Die österreichischen Qualifikanten Robin Seidl/Philipp Waller sind in der ersten K.o.-Runde des Beach-Volleyball-Majors in Wien ausgeschieden. Sie unterlagen am Freitag im Match um den Achtelfinaleinzug den topgesetzten US-Amerikanern Nicholas Lucena/Phil Dalhausser 0:2 (-17,-15) und belegten den geteilten 17. Rang.