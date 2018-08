Einbrecher erbeuteten Geld, Laptops, Schmuck, Bier

Das Handwerk gelegt haben Polizisten dagegen einem slowakischen Einbrecher-Duo in Neudorf. „Zwei unserer Kollegen befanden sich gerade auf Streifenfahrt. Dabei bemerkten sie, wie die beiden Männer die Türe zu einem Fabriksgelände aufbrechen wollten“, so ein Sprecher. Ein 51-Jähriger sitzt in U-Haft, ein 43-Jähriger wurde auf freiem Fuß angezeigt.