Kampfansage von nur sechs Bundesländern

Kampfansage an die Regierung

Dieses allerdings ist eine Kampfansage an die Regierung: Konkret geht es um die Art des Umgangs mit den Ländern. Da heißt es etwa, dass sich die Bundesregierung „zunehmend von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit (…) verabschiedet hat“. Es ist die Rede von „mangelnder Einbindung“, „keiner Teilhabe an der Entwicklung von Vertragsinhalten“, „unangemessen kurzen Stellungnahmefristen“ und „Festsetzen von Gesprächsterminen in letzter Minute“. So bringen die unterzeichnenden Länder ihre „Verwunderung“ und ihren „Missfallen“ zum Ausdruck.