Bode Miller: Interview über Tod der Tochter (1)

Die Mutter des kleinen Mädchens, die ehemalige US-Volleyballerin Morgan Beck, will die Öffentlichkeit auf die Gefahr aufmerksam machen: „Ein Kind unter 15 Kilo kann in 30 Sekunden ertrinken, Ich habe in meinem Kopf bis 30 gezählt. Das war alles, was ich brauchte (…) Schau‘ dir das Haus an, um zu sehen, ob es ein sicherer Ort für dein Kind ist.“