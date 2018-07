Brexit: Salvini fordert May zu „Härte“ auf

Ausgerechnet der Innenminister des EU-Mitgliedsstaates Italien, Matteo Salvini, hat die britische Premierministerin Theresa May zu „Härte“ in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union aufgefordert. „Bei einigen Grundsatzfragen muss man nicht flexibel sein und man sollte nicht zurückweichen“, sagte er. May solle notfalls auch einen Brexit ohne Vereinbarung riskieren. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass man von der EU „betrogen“ werde, wenn man sich ihr nicht aufdränge, so Salvini.