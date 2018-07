Wirbel um Plan für Kinderbetreuung reißt nicht ab

Bundesministerium plant „Überraschungen“

Was auch sauer aufstößt, ist der Plan für überraschende Kontrollen durch Mitarbeiter des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. So möchte sich der Bund das Recht vorbehalten, während des Kindergartenjahres unangekündigte „Hospitationen“ durchzuführen. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit für die jederzeitige Einsicht in die Abrechnungen.