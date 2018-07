Dutzende Migranten landen an spanischem FKK-Strand

Es war eine ungewöhnliche Situation, die sich am Freitag an einem FKK-Strand in Südspanien abgespielt hat: Während sich Anhänger der Freikörperkultur am Meer sonnten, landete ein Schlauchboot mit Dutzenden Migranten an. Die Flüchtlinge sprangen aus dem Boot und liefen an den verdutzten Badenden vorbei. Erst kurz davor hatte der Bürgermeister von Algeciras, einer Stadt in der Nähe des Strandes, gewarnt, seine Region werde zu einem „neuen Lampedusa“.