Konrad: Scharfe Kritik an Türkis-Blau

Sein Verhältnis zu Kurz - den er von Anfang an sehr gemocht habe - sei „schwieriger geworden“, erklärte Konrad in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“. Denn „irgendwann einmal ist er in der Flüchtlingsfrage auf ein anderes Gleis abgebogen“. Jetzt sei man „in der Frage Humanität auseinander“, so Konrad, der von August 2015 bis zum 30. September 2016 von der damaligen rot-schwarzen Bundesregierung zum Flüchtlingskoordinator bestellt worden war.