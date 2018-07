Krammer: „Vielleicht hofft man, uns so zu schaden“

Am Sonntag startet Rapid in der Südstadt in die neue Bundesliga-Saison! Weiterhin angeführt von Michael Krammer, der seit November 2013 der starke Mann in Hütteldorf ist. Für den Stadionbau wurde der Klub-Präsident gefeiert, alle Titel-Ambitionen zerbrachen bisher aber an Salzburgs Dominanz. Mit der „Krone“ sprach der 57-Jährige über …