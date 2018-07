Klopp: Gehirnerschütterung Schuld an Karius-Patzer

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat zwei Monate nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) die Gehirnerschütterung seines Torhüters Loris Karius für dessen Patzer verantwortlich gemacht. „Niemand glaubt, was in Kiew passiert ist. Aber es ist zu hundert Prozent wahr“, sagte der Deutsche in einem BBC-Interview.