Säureangriff auf Kind: Vater unter Verdacht

Nach der perfiden Säureattacke auf einen dreijährigen Buben in der britischen Stadt Worcester sind mittlerweile fünf Verdächtige in Haft. Unter ihnen befindet sich auch der Vater des Kindes. Zudem soll die Mutter des Buben das eigentliche Ziel des Anschlags gewesen sein, wie die „Daily Mail“ berichtet. Die Afghanin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann vor elf Jahren aus dem Kriegsland geflüchtet war und sich in England niederließ, soll seit geraumer Zeit getrennt vom 39-Jährigen gelebt haben. Er ist übrigens jener Mann, der als erster Verdächtiger nach dem Angriff am Samstagnachmittag verhaftet wurde.