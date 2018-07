Nowitschok-Opfer vergiftete unabsichtlich Freundin

Der 45-jährige Rowley überlebte den Kontakt mit dem gefährlichen Gift, das das sowjetische Militär in den 70er- und 80er-Jahren entwickelt hatte. Seine Freundin hatte weniger Glück: Sie verstarb am 8. Juli an den Vergiftungserscheinungen. Charlie Rowley konnte nach mehrwöchiger Behandlung im Krankenhaus am vergangenen Freitag entlassen werden - sein Gesundheitszustand sei jedoch noch angeschlagen.