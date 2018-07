Laudamotion von Ryanair-Streik nicht betroffen

Fluggäste via SMS und Mail benachrichtigt

Die Passagiere seien per E-Mail oder SMS-Nachrichten informiert worden, ihnen würden Umbuchungen oder voller Ersatz der Tickets angeboten. Grund sind Streiks des Kabinenpersonals in Spanien, Portugal und Belgien. Auch Italien könnte betroffen sein, hieß es seitens der Fluglinie. Die irischen Piloten der Gesellschaft wollen diesen Freitag sowie am Dienstag ebenfalls streiken. Ryanair sieht sich seit Längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften, was das Unternehmen bestreitet.