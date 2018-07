Ryanair-Piloten wollen mehr Geld

Der erste von mehreren geplanten Streiks in der Geschichte der Ryanair traf gestern vor allem Passagiere in Irland und Großbritannien. Die Piloten fordern mehr Geld und ein transparenteres Lohn-, Beförderungs- und Versetzungs-System. Auch am 20. und 24. Juli wollen sie die Arbeit niederlegen. 2300 Flüge der Fluggesellschaft wurden bislang gestrichen. Österreich war von der Arbeitsniederlegung nicht betroffen.