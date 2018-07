Lebensberaterin legte Feuer: Das sagt ihr Freund

Vor drei Jahren nahm Peter H. die früher in der Erwachsenenbildung tätige Frau bei sich in der Wohnung bei der Maroltingergasse auf. „Doch bald zeigte sie ihr wahres Gesicht. Arbeitslos, griff sie immer öfter zur Flasche, legte sich mit der halben Nachbarschaft an und war bald amtsbekannt“, so der 46-Jährige zur „Krone“. In der Nacht auf Sonntag lagen sie sich erneut in den Haaren, weil ihr Hund entlaufen war. „Ich zog mich zum Schlafen zurück und hörte sie draußen weiterkeppeln“, so Peter H. weiter.