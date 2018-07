Nach Beziehungsstreit die Wohnung abgefackelt!

Verdächtige in Lokal gefasst

Die mutmaßliche Brandstifterin konnte von der Polizei gegen 1.15 Uhr in einem Lokal auf der Ottakringer Straße von der Polizei festgenommen werden. In ihrer Handtasche fanden die Beamten Feuerzeugbenzin, das offenbar als Brandbeschleuniger fungiert hatte, so die Exekutive. Eine Vernehmung sei aufgrund der starken Alkoholisierung der Frau - sie hatte 2,22 Promille - noch nicht möglich gewesen. Die Brandermittlungsgruppe des Landeskriminalamts führt die Ermittlungen.