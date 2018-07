Schmuck-Betrüger (31) auf der Flucht festgenommen

Ein vorerst unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag versucht einen Juwelier in Kirchdorf an der Krems zu betrügen. Der Mann wollte in dem Schmuckgeschäft minderwertige Halsketten als Weißgold verkaufen. Der Geschäftsführer ließ sich von ihm aber nicht hinters Licht führen und deckte den Schwindel auf. Daraufhin flüchtete der Gauner aus dem Laden, stieg in sein Auto und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Auf der Flucht verursachte im Stadtgebiet von Kirchdorf einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.