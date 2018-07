Rapid stark, aber glücklos bei Generalprobe!

Fußball-Rekordmeister Rapid hat bei der Generalprobe für den Start in die Pflichtspielsaison nächste Woche kein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Hütteldorfer verloren das internationale Testspiel gegen den deutschen Neo-Zweitligisten Hamburger SV am Samstag im Allianz Stadion knapp mit 1:2. Erstmals ernst wird es für Rapid am Freitag im Spiel der 1. Cup-Runde beim Regionalliga-West-Club FC Kufstein.