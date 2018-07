Rapid kooperiert bei TV-Rechten mit ORF

Die Hauptbewerbe im Europacup unterliegen der Zentralvermarktung der TV-Rechte durch die UEFA. Die Europa League, in deren Qualifikation Rapid als Ligadritter antritt, wird in Österreich auch in der kommenden Saison im Free-TV von Puls 4 übertragen. Für Rapid-Auswärtsspiele in der Qualifikation verfügt der ORF laut Klubangaben - erfolgreiche Rechtetausch-Verhandlungen mit den Gegnern verausgesetzt - über eine Option.