1:0-Sieg! Umtiti schießt Frankreich ins WM-Finale

Der belgische Traum vom ersten Finale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ist geplatzt - zum Platzen gebracht worden vom großen Bruder Frankreich! Vor rund 64.000 Zuschauern in St. Petersburg setzten sich die Mannen von Teamchef Didier Deschamps knapp - aber am Ende absolut verdient - mit 1:0 durch. Das Tor des Tages in einer recht enttäuschenden Halbfinalpartie erzielte Abwehrspieler Samuel Umtiti in der 51. Minute per Kopf. Im Finale wartet auf die Franzosen, die nach ihrem zweiten WM-Titel nach 1998 greifen, entweder Kroatien oder England. Nach 1998 und 2006 ist es für Frankreich das dritte Finale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.