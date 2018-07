Neue Gerüchte: Traf sich Ronaldo mit Juve-Boss?

Telefonat mit Allegri

Weiter hieß es, der Starstürmer habe in den vergangenen Tagen bereits mit Allegri telefoniert. Das Gespräch habe Ronaldo „begeistert“, der es sehr genieße, von den Italienern so umworben zu werden, schrieb die spanische Sportzeitung „Marca“. Der 33-Jährige hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er in Madrid die Anerkennung der Klub-Bosse für seine Leistungen vermisse.