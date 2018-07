„Irgendwann zahlen wir bei dem Chaos nicht mehr“

Eines ist - ungeachtet möglicher Rückstellungen von Flüchtlingen nach Österreich durch Deutschland - für Sozialstadtrat Hacker (SPÖ) klar: Die Asylquartiere in Wien werden wie geplant abgebaut. So sperren heuer etwa noch zwei von drei Pavillons in Hietzing zu, eine Reduktion in Erdberg (aktuell 600 Bewohner) ist für 2019 geplant. Hackers Polit-Analyse: „Verantwortungslos ist es, wie man da versucht hat, mit der CSU der deutschen Bundeskanzlerin ans Bein zu pinkeln, und sich jetzt wundert, dass die Frau Merkel nicht die Welle macht, wenn der EU-Ratsvorsitzende Sebastian Kurz mit lustigen Ideen kommt.“ Österreich habe sich so „in die Isolation gebracht“ und sei mittlerweile eine „Lachnummer“, meint Hacker, der zuletzt Ende Juni bei krone.at zu Gast war.