Gaviria gewinnt Auftakt zur Tour de France 2018!

Das Ergebnis der 1. Etappe:

1. Fernando Gaviria (COL) Quick-Step 4:23:32 Std.

2. Peter Sagan (SVK) Bora

3. Marcel Kittel (GER) Katjuscha

4. Alexander Kristoff (NOR) UAE

5. Christophe Laporte (FRA) Cofidis

6. Dylan Groenewegen (NED) LottoNL

7. Michael Matthews (AUS) Sunweb

8. John Degenkolb (GER) Trek

9. Jakob Fuglsang (DEN) Astana

10. Rafal Majka (POL) Bora

11. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain

Weiters:

27. Tom Dumoulin (NED) Sunweb alle gleiche Zeit

79. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +0:42 Min.

80. Michael Gogl (AUT) Trek gleiche Zeit

83. Richie Porte (AUS) BMC +0:51

91. Christopher Froome (GBR) Sky alle gleiche Zeit

112. Nairo Quintana (COL) Movistar +1:15

124. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +1:30



Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Fernando Gaviria (COL) Quick-Step

2. Peter Sagan (SVK) Bora +0:04 Min.

3. Marcel Kittel (GER) Katjuscha +0:06

4. Oliver Naesen (BEL) AG2R +0:09

5. Alexander Kristoff (NOR) UAE +0:10

6. Christophe Laporte (FRA) Cofidis

7. Dylan Groenewegen (NED) LottoNL

8. Michael Matthews (AUS) Sunweb

9. John Degenkolb (GER) Trek

10. Jakob Fuglsang (DEN) Astana

11. Rafal Majka (POL) Bora

12. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain

Weiters:

28. Tom Dumoulin (NED) Sunweb alle gleiche Zeit

79. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +0:52 Min.

80. Michael Gogl (AUT) Trek gleiche Zeit

83. Richie Porte (AUS) BMC +1:01

91. Christopher Froome (GBR) Sky gleiche Zeit

112. Nairo Quintana (COL) Movistar+1:25

124. Gregor Mühlberger (AUT) Bora+1:40