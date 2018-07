Wien Energie setzt auf „Solar-Offensive“

Umstellungsprozess in der Branche

In Wien will man die Stadt bis 2050 völlig CO2-frei machen. Strebl: „Wir haben jüngst eine international anerkannte Studie erstellen lassen: Das ist machbar!“ Freilich nur, wenn eifrig umgestellt und mächtig investiert wird: Im Rahmen dieser „Solar-Offensive“ wird die Wien Energie hundert Millionen Euro in den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen stecken.