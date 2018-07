Fesche Russinnen mit Fake-Hymne belästigt

In Folge 5 will Teamchef Franco Foda, dass sich Reporter Michael Fally in ein Supermodel verwandelt und in Moskau entdeckt wird. Fally selbst nahm den Steilpass vom Teamchef nur bedingt auf, entdeckte dafür aber „Carlos“ - ein „Supermodel“, das wirklich gar nichts kann, außer instagrammen:

https://www.krone.at/1727076