Trump gibt zu: „Korea-Deal könnte nicht aufgehen“

Außenminister in Nordkorea

Die Kohlen aus dem Feuer soll nun Außenminister Mike Pompeo holen. Dieser brach am Donnerstag zu seiner bereits dritten Nordkorea-Reise binnen weniger Monate auf. Das US-Außenministerium machte keine genauen Angaben zu Art und Zeitpunkt der Gespräche. Auch ob es zu einem Treffen mit Kim kommen wird, ist noch unklar. Das Ministerium erklärte lediglich, Pompeo werde sich eineinhalb Tage lang in Nordkorea aufhalten und am Samstag weiterreisen.