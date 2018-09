Diese Stars besuchten gemeinsam die Highschool

Kate Hudson und Liv Tyler sind ebenfalls schon viele Jahre Freundinnen. Die beiden lernten sich ebenfalls in der Schule kennen und schlugen dann beide eine Hollywoodkarriere ein. In „Mr. T and the Women“ waren Liv und Kate sogar gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Besonders süß: Die gerade schwangere Hudson postet vor einiger Zeit ein Foto mit Steven Tyler, dem Vater ihrer Freundin, der ihren Babybauch umarmte. Dazu schrieb die 39-Jährige: „Das kleine Mädchen bekam dieses Wochenende Streicheleinheiten von Papa Tyler.“