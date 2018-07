Geheime Hintertür: Admins überwachen Office-Nutzer

Eine Antwort auf die Frage, warum Microsoft die Überwachungsfunktion nicht von Anfang an in der Dokumentation seiner Software ausgewiesen und stattdessen als geheime Hintertür für Admins implementiert hat, blieb der Redmonder Softwarekonzern schuldig. In einer Zeit großer Datenschutz-Skandale wie jüngst bei Facebook wird vielen Nutzern überdies sauer aufstoßen, dass in der geheimen Funktion nicht vorgesehen ist, den Nutzer zu benachrichtigen, wenn der Admin seine E-Mails analysiert.