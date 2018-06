Kneissl: „Sehe Trump nicht als großes Dilemma“

Auf die Frage, welche Beziehungen derzeit besser seien, meint die Außenministerin: „Es geht in der Diplomatie und auch in der Politik nicht um Gut oder Schlecht, sondern um ein Zusammenführen von Interessen. Und diese ändern sich.“ Um einander die Interessen deutlich vor Augen führen zu können, müsse man aber auch im Gespräch bleiben. Aus diesem Grund hofft Kneissl auf das Treffen Trumps mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am 16. Juli in Helsinki. Ein solches Treffen könnte Bewegung in „viele festgefahrene Pattsituationen“ bringen.