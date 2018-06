Angst vor Zukunft in Steyr, Ebensee und Hohenzell

Die Befürchtung, dass der Standort „ausgehungert“ werden könnte, war schon lange da, die Nachricht vom Aus war trotzdem ein Schlag in die Magengrube für die 50 Mitarbeiter des Imerys-Werks in Ebensee. Die Produktion wird im März 2019 stillgelegt. Nicht der einzige Ort, in dem Landsleute Zukunftsängste plagen...