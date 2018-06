313 Dschihad-Reisende aus Österreich als Gefahr

Während links- und rechtsextreme Gewalttaten zurückgehen, verzeichnet der Verfassungsschutz die Zunahme eines islamistisch-extremistischen Gefährdungspotenzials. So sind bis Ende 2017 313 Personen aus Österreich in den Dschihad aufgebrochen. 94 sind wieder zurückgekehrt, 55 wurden getötet und 59 konnten noch an der Ausreise gehindert werden. 32 Rückkehrer sind derzeit in Haft.