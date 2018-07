Totales Chaos in „Super Smash Bros. Ultimate“

Nintendo ruft am 7. Dezember ein Schaulaufen der Videospielhelden aus. Mehr als 60 Kämpfer aus den populärsten Videospielen der Welt gehen sich in Nintendos kommenden Switch-Prügler an die Gurgel. Im Multiplayermodus - angespielt wurde gegen drei menschliche Spieler - kann das schnell chaotisch werden, aber das war in der Wii-U-Version auch schon so.