Peter Hacker: "Nur Bruchteil verlässt das Land“

Rund 1000 Migranten mit negativen Asylbescheiden halten sich Hacker zufolge derzeit in der Bundeshauptstadt auf. Doch schon bevor die Abschiebungen durchgeführt werden können, sind viele der Betroffenen unauffindbar. "Ein Teil setzt sich in andere Länder ab, viele beiben aber in Österreich und gehen hier in den Untergrund", sagte Hacker im Live-Talk. Schließlich sei es hierzulande "sehr lange möglich, ohne Kontakt mit Behörden und öffentlichen Stellen zu leben".

In zahlreichen Fällen sei es auch rechtlich gar nicht möglich, Abschiebungen durchzuführen - zum Beispiel, wenn nicht in sogenannte sichere Drittstaaten außerhalb der EU abgeschoben werden kann. In diesem Zusammenhang liegt für Hacker die Schuld nicht alleine in den Regelungen der Europäischen Union, sondern auch in bilateralen Abkommen.