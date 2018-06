Shiffrin: „Baby macht Marcel noch schneller“

Shiffrin spricht offen über ihre Beziehung

Die US-Amerikanerin aus Colorado verbringt gerade ebenfalls einen speziellen „Summer of Love“ mit Freund Mathieu Faivre in Frankreich. „Matt ist jetzt auf unglaubliche Weise Teil meines Lebens geworden“, machte die 23-Jährige dabei deutlich, wie wohl sie sich nach einem Jahr Beziehung an der Seite des französischen RTL-Spezialisten fühlt. Gemeinsam war man beim Finale der Tennis-French-Open in Paris, bei der Formel 1 in Le Castellet sowie Gast bei den Werbe-Oscars in Cannes und tanzte dort zu einer von Shiffrins Lieblingsbands. Teil des Urlaubs war auch Wakeboarden mit Tessa Worley und Julien Lizeroux in Annecy.