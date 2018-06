WM-Thema: FIFA verschweigt russische Dopingfälle!

Die russischen Spieler haben bei dieser WM überragende Laufwerte. In der ersten Runde liefen Golowin und Gasinski von allen Spielern der WM am meisten: 25 bzw. 24 Kilometer. Dritter war der Deutsche Toni Kroos mit 23 Kilometern. Das muss nicht unbedingt etwas mit Doping zu tun haben. Die Saison in Russland war ja schon viel früher beendet, als in den anderen europäischen und südamerikanischen Ländern. Außerdem ist auch das Spielen vor dem Heimpublikum ein besonderer Ansporn. Auf der anderen Seite gibt es einen Fall, der vieles in Frage stellt, was auf russischer Seite behauptet wird.