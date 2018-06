Prinz Harry II. - England liegt Kane zu Füßen!

England liegt schon wieder einem Harry zu Füßen. Fünf Wochen nach der Hochzeit des royalen Sprosses mit Meghan Markle fließt in den Adern des umjubelten Helden aber kein königliches Blut. Dafür scheint er eine Ladung Dynamit in seinen Beinen zu haben: Harry Kane traf beim 6:1-Schützenfest über Panama dreimal und überflügelte so mit insgesamt fünf Toren in der WM-Schützenliste sogar Cristiano Ronaldo, der heute mit Portugal gegen Iran um den Einzug ins Achtelfinale kämpft.