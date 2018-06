40 Jahre Cobra: So feierte unsere Spezialeinheit

Egal wo: Das Einsatzkommando Cobra ist in Österreich innerhalb von 70 Minuten einsatzbereit. Wenn Polizei und Heer nicht mehr weiter wissen, dann eilen sie zu Hilfe, zum Beispiel als Taucher, Seiltechniker oder sogar Fallschirmspringer. Im Vorjahr bewältigten sie 5300 Einsätze. Seit 15 Jahren stehen die Elitepolizisten unter der Leitung von Direktor Bernhard Treibenreif. In Anwesenheit des deutschen und russischen Botschafters in Österreich und Kollegen aus dem Ausland sowie Innenminister Herbert Kickl und Staatssekretärin Karoline Edtstadler ging in der Cobra-Direktion in Wiener Neustadt das Jubiläumsfest über die Bühne. Auch royaler Besuch mischte sich unter die Festgäste: seine königliche Hoheit Prinz El-Hassan Raschid aus Jordanien.