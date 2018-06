Strache in Rom: Händedruck vom Heiligen Vater

„Italien möchte nur den Italienern helfen“

Dass der Scharfmacher in Rom die Politik seines Landes in der Migrationskrise radikal geändert hat, sieht man auch an folgendem Zitat: „Italien möchte nur den Italienern helfen!“ Wie berichtet, steigt der Migrationsdruck nach Europa via Türkei und Griechenland wieder an. Die heuer bisher 800 Toten im Mittelmeer würden auf das Gewissen von skrupellosen Schleppern gehen. An einen Erfolg von Merkel für eine EU-Lösung glauben alle drei nicht.