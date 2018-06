Helfer am Weg zum Einsatz Führerschein entzogen

Aufregung und Empörung waren groß, als ein Feuerwehrmann in Kremsmünster seinen Führerschein abgeben musste. Er war zum Einsatz gerufen worden, am Weg zum Depot in einer 70er-Zone mit Vollgas ins Radar geraten. Doch hier macht das Gesetz keine Ausnahme: „Der Weg zum Depot ist noch keine Einsatzfahrt.“