NÖ: Kurz und Strache besuchten erste Deutschklasse

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) haben am Montag eine Deutschförderklasse in Wiener Neustadt besucht. Deutschkenntnisse seien der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungskarriere in Österreich und bessere Integration, betonte Kurz an der Otto Glöckel Sportvolksschule. Das Pilotprojekt, das mit Unterricht in Kleingruppen in vier Niveaustufen ein Best-Practice-Beispiel liefern soll, sei ein Vorbild.