Roero: Verborgener Schatz am Fuß der Berge

Eine Stunde südlich von Turin liegt der Roero, im Süden von Piemont, links des Flusses Tanaro, zwischen den Gebieten Langhe und Monferrato. Die Landschaft ist vielfältig - von der wilden Schönheit der Rocche und ihren zerklüfteten Kämmen über die sanften, ordentlich bestellten Hänge der Weinberge, die jahrhundertealten Kastanienwälder bis hin zu den anmutigen Obsthainen. Noch verschont vom Massentourismus, präsentieren sich die kleinen in die hügelige Landschaft eingebetteten Weingüter, Genusshandwerker und Restaurants den Besuchern. Vor allem die junge Winzergeneration entdeckt das große Potenzial ihrer Heimat und bringt sie mehr in den Fokus. Ja, man hat angefangen, in neue Degustationsräume zu investieren, um die Touristen zu empfangen, aber alles im kleinen, doch feinen Rahmen. Authentisch will man bleiben, sich auf seine traditionellen Produkte besinnen. Nicht nur auf den Wein, unter anderem auch auf den kraftvollen mediterranen Honig - über 400 Imkerbetriebe kann der Roero vorweisen. Oder den Trüffel oder die berühmte Haselnuss, hier auch gerne „die edle Runde“ genannt. Natürlich auch auf die vielen Käsespezialitäten.