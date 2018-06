Liste-Pilz-Obmann verdient fast wie ein Minister

Rund 17.000 Euro! So hoch ist das monatliche Bruttoeinkommen von Bruno Rossmann, Klubobmann der Liste Pilz. Diese Summe ergibt sich, wenn man sein Salär als Abgeordneter (8800 Euro), das Zusatzgehalt als Klubobmann (3000 Euro) sowie dessen Pension in der Höhe von 5100 Euro addiert. Das hat Rossmann selbst am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ bekannt gegeben, nachdem er zuvor für seine Mehrfachbezüge kritisiert worden war. Mit diesem stolzen Einkommen befindet er sich auf Augenhöhe mit österreichischen Ministern, die mit etwa 17.700 Euro monatlich lediglich auf wenige Hundert Euro mehr als Rossmann kommen.